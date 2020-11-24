أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي وتفويض المجلس في جدول الأعمال
عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي وتفويض المجلس في جدول الأعمال
قررت الجمعية العمومية للأهلي تفويض مجلسَ إدارة النادي، لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، الذي عقد اليوم الثلاثاء.
"كاف" يشيد بـ معلول قبل نهائى دورى الأبطال: ليس كأى ظهير أيسر.. فيديو
أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، قبل المواجهة المصيرية أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى علق عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلاً: "واحدة من أكبر مواجهات في عالم كرة القدم، والآن لأول مرة، عملاقا القاهرة الأهلي والزمالك وجهًا لوجه يوم الجمعة على اللقب الأفريقي ولحجز مكان في كأس العالم للأندية".
صراع بين الأهلي وبيراميدز على نجم الإسماعيلي.. ومزاد لأعلى سعر
دخل مسئولو ناديي الأهلي وبيراميدز في صراع حامى الوطيس على خطف نجم الإسماعيلي خلال الميركاتو الحالى، بعدما قدم اللاعب مستويات مبهرة خلال الفترة الأخيرة.
تعرف على أعظم 10 بطولات حصدها الأهلي في تاريخه قبل نهائي أفريقيا
يلتقي فريق الأهلى بالزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى الأبيض عقبة الرجاء المغربى بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.
محمد عبد المنعم بعد إعارته لسموحة: أشكر إدارة الأهلى وخطوة مهمة فى مستقبلى
أعرب محمد عبد المنعم، لاعب النادى الأهلى، عن خالص شكره وتقديره لإدارة القلعة الحمراء، للموافقة على تجديد إعارته لمدة موسم لنادى سموحة، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بهذه الخطوة التى يعتبرها خطوة هامة فى مستقبله الكروى، خاصة بعدما قدم مستوى جيد خلال فترة إعارته الأولى الموسم الماضى لمدة 6 أشهر، متمنيا أن يكون حسن ظن الجميع وأن يقدم موسم جيد له وللفريق السكندرى.
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