أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 24 / 11 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي وتفويض المجلس في جدول الأعمال

عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي وتفويض المجلس في جدول الأعمال

قررت الجمعية العمومية للأهلي تفويض مجلسَ إدارة النادي، لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، الذي عقد اليوم الثلاثاء.

"كاف" يشيد بـ معلول قبل نهائى دورى الأبطال: ليس كأى ظهير أيسر.. فيديو

أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، قبل المواجهة المصيرية أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى علق عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلاً: "واحدة من أكبر مواجهات في عالم كرة القدم، والآن لأول مرة، عملاقا القاهرة الأهلي والزمالك وجهًا لوجه يوم الجمعة على اللقب الأفريقي ولحجز مكان في كأس العالم للأندية".