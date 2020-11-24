شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع ثنائى سموحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى بتروجت مع ثنائى سموحة إبراهيم عبد القوى ومحمود منصور لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى إطار خطة مجلس الإدارة نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والعودة سريعا للممتاز.

يذكر أن علاء عبد العال المدير الفنى لبتروجت أوصى بالتعاقد مع اللاعبين خاصة أنه يعرف إمكانياتهما منذ أن كان مديرًا فنيًا للداخلية بالدورى الممتاز وكان الثنائى يلعبا فى نفس الفريق .

كان إبراهيم عبد القوى قريبًا من التوقيع للإسماعيلى فى صفقة انتقال حر قبل أن يتم فسخ التعاقد معه، بينما عاد محمود منصور بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود واستغنى عنه مسئولو سموحة.

من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان علي انتقال أيمن رجب حارس مرمي الدراويش لصفوف بتروجت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانتقل أيمن رجب، 23 عاما، للقلعة الصفراء في الانتقالات الشتوية 2019، في صفقة انتقال حر ، ولم يشارك في المباريات مع الفريق الأصفر. فى شأن آخر، قرر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إقامة تدريبات صباحية ومسائية للدراويش فى بعض أيام الاسبوع المقبل لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين تحضيراً للمرحلة المقبلة سواء منافسات البطولة العربية أو انطلاق بطولة الدوري الجديد المتوقع لها الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل.