شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: تقنية var ألغت متعة كرة القدم فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن تقنية الفار ألغت جزءًا كبيرًا من متعة كرة القدم فى العالم، ولكنها فى نفس الوقت تمنح كل صاحب حق حقه، وتحدث أحمد بلال ساخرًا، "لو كان فى تقنية "فار" فى مباراة الزمالك ونادى مصر مكنش اتحسب ضربة جزاء، وكان الزمالك ودع البطولة".

يذكر أن الزمالك قد فاز على نادى مصر بهدفين مقابل هدف وحيد عقب احتساب ضربة جزاء للفريق الأبيض في الوقت الإضافي.

وأجرى أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق،ق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق كواليس حديثه مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز في مسألة خطف الأخير للاعبي الأهلي، وقال أحمد بلال لليوم السابع :"ممدوح عيد أكد لى أن سبب استهداف لاعبي الأهلي هو أنهم الأفضل في مصر ويملكون الخبرة الكافية لتحقيق البطولات خاصة وأن هدف بيراميدز في الموسم الجديد هو الفوز ببطولة الدوري العام".