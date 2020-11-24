شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لتليفزيون ”الخليج 365” طلب لاعبي الأهلي من موسيماني قبل لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وافق علي طلب لاعبيه الخاص بنقل تدريبات الفريق اليومية خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا من ملعب السلام لملعب مختار التتش ، حيث يعسكر الأهلي منذ الأحد الماضي في أحد فنادق التجمع الخامس ورفض الجهاز الفني التدريب علي ملعبي الدفاع الجوي وبتروسبورت القريبين من فندق الاقامة خوفًا من وجود أي جواسيس تنقل تفاصيل التدريبات للمعسكر الأبيض ليتم اتخاذ قرار بالتدريب في ملعب السلام، إلا أن اللاعبين طلبوا من الجهاز الفني التدريب في ملعب التتش لإحكام السيطرة أكثر علي التدريبات من خلال غلق الملعب تمامًا من ناحية ولتوفر العوامل المساعدة الخاصة بالنادي وعلي رأسها الجيم الخاص بالفريق وحمام السباحة من ناحية أخري.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه أهم الغيابات للأهلى والزمالك فى مباراة نهائى القرن، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.