شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: تصريحات الغائبين عن الأضواء من أسباب انتشار التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا نجم المنتخب السابق أن من أسباب التعصب فى الوسط الرياضى بعض النجوم ممن انحسرت عنهم الأضواء ولم يعد يتردد اسمهم على الساحة فيلجأون الى التصريحات التى تلفت الأنظار اليهم، مضيفا السقا خلال الحوار الشباب الذى تعقده وزارة الرياضة ضمن مبادرة لا للتعصب أن اللجوء إلى التصريحات النارية و الملفتة والغريبة تلفت الانظار الى الغائبين عن أضواء الشهرة وأصبحت هذه الظاهرة مهنة لبعض الذين لم يعد لهم مهنة .

جاءت تصريحات السقا خلال المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن مبادرة "لا للتعصب" لنبذ التعصب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بين الأهلى والزمالك والذى يقام باستاد القاهرة. والتى تشهد حضور ضياء السيد نجم الاهلى السابق، وعبد الظاهر السقا و محمود سعد وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم الرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.