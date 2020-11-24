شكرا لقرائتكم خبر عن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي وتفويض المجلس في جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العمومية للأهلي تفويض مجلسَ إدارة النادي، لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأوليمبية المصرية، والمستشار طارق ربيع، عضو اللجنة، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح الدين، عضو اللجنة، أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضوًا، فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة، بحضور 5000 عضو أو 10% من إجمالي الأعضاء، البالغ عددهم 175408 أعضاء.