شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على هلال الضبعة بثلاثية استعدادًا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندرى الفوز تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن على هلال الضبعة أحد فرق الدرجة الثالثة بنتيجة 3 / 1 فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملعب النادي بسموحة، حيث أشرك العميد جميع اللاعبين خلال الشوط الأول والذى انتهى بالفوز بهدف لا شيء أحرزه خالد قمر .

وقام حسام حسن بإجراء العديد من التغيرات خلال الشوط الثاني للوقوف على المستوى الفني والبدنى لجميع اللاعبين ونجح رزاق سيسيه من احرز الهدف الثانى مع بدايه هذا الشوط ونجح هلال الضبعة فى تعديل النتيجة بإحراز هدفه الأول وأضاف عمر الميدانى الهدف الثالث والأخير قبل نهاية الشوط الثاني من ضربه جزاء.

وأشاد العميد بالروح التى خاض بها لاعبو الاتحاد الكسندري، المباراة ووصفها بالجيدة قبل مباراة الأهلي فى الدور قبل النهائى لكأس مصر والمقرر لها أول ديسمبر المقبل.

واستمر غياب حسام عاشور الوافد الجديد للاتحاد السكندري عن التدريبات الجماعية أو المباريات الودية كما غاب عن الثلاثى عمار حمدى وصبرى رحيل ومصطفى حجى والذى اكتفى بالإحماء حول الملعب.