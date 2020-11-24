شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 24/ 11/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى، إميان الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم أليو بادجي من الأهلي، وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور، وأيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا. إصابة أحمد بيكهام بفيروس كورونا بعد ساعات من انتقاله للأهلى وزير الرياضة يعلن إقامة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك بدون جمهور مؤتمر صحفى باتحاد الكرة السبت المقبل لإعلان ضوابط الدورى الجديد تفاؤل أهلاوى بشفاء كهربا من "كورونا" ودخوله معسكر نهائى أفريقيا إميان الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم أليو بادجي من الأهلي الفيفا عن نهائى أفريقيا: واحدة من أكبر المواجهات فى العالم بين عمالقة القاهرة أيمن عبد العزيز يخضع لمسحة جديدة غدا للتأكد من عدم إصابته بكورونا شاهد أشرف بن شرقى وساسى يستعدان للانتظام فى معسكر الزمالك عضو مجلس المقاصة يعلن إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.