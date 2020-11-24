شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد ندوة حوارية تحت شعار "مصر أولا.. لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، ندوة حوارية بمسرح وزارة الشباب والرياضة، ضمن سلسلة لقاءات معاك أون لاين ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب تحت عنوان "مصر أولاً.. لا للتعصب" والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعوة الشباب إلى الوحدة والابتعاد عن التعصب والكراهية.

أوضح صبحي أن المبادرة التي تبنتها الوزارة تعمل علي عدة محاور، الأولى منها هي نشر الوعي بين المواطنين لنبذ التعصب والبعد عن الكراهية ونشر قيم التسامح في مختلف المجالات بين الناس، مضيفًا أن الوزارة بأكملها تعمل علي قدم وساق من أجل رفع درجات الوعي لدى المواطن المصرى للعمل على الحد من الكراهية مع وضع ثوابت واضحة ومحددة يتم الالتزام بها والعمل بها، الأمر الذي يتم بتضافر كل الجهود مع وزارة الشباب والرياضة من أجل نشر المبادرة ورفع الوعي لدي الجماهير.

ندوة لا للتعصب

الشباب فى ندوة لا للتعصب

الشباب فى ندوة لا للتعصب

ندوة لا للتعصب بوزارة الشباب و الرياضة

أكد محمود سعد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، مشددًا علي أهمية اتخاذ هذه المبادرة بكل الجدية والخروج بتوصيات من الجمهور العريض لتساند الوزارة في تفعيل المبادرة وانتشارها. شدد ضياء السيد علي أهمية نبذ التعصب، ونشر قيم التسامح بين الجميع، الامر الذي تعكف عليه حاليا وزارة الشباب والرياضة في مبادرتها التي اطلقتها، وهي لا تشمل فقط المباراة المرتقبة بين الاهلي والزمالك، ولكن تمتد لما بعد وآثارها الايجابية كبيرة جدا علي الشعب المصري. فيما اوضح الكابتن عبد الظاهر السقا علي أهمية العمل بالتوازي بين ارض الواقع مع العمل في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل نشر قيمة المبادرة التي تتبناها الوزارة، ونشر قيم التسامح بين الجميع ونبذ التعصب والتطرف فيما بينهم. حضر الندوة الكابتن محمود سعد، الكابتن ضياء السيد والكابتن عبد الظاهر السقا وعدد من النجوم وقيادات الوزارة.