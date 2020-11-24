شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لتليفزيون ”الخليج 365” طريقة مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك عبر أون تايم بـ10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن طريقة سهلة لمتابعة نهائي القرن الأفريقي الذى يجمع الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضي، مؤكدًا أن هذه الطريقة تناسب البسطاء وهي: "وجود زوج من الخشب بالإضافة إلى سلك وكانزين والتوصيل بالتلفزيون، مؤكدًا أن هذه الطريقة حققت نجاحًا كبيرًا".

أضاف شبانة أن تايم سبورتس الأرضية ستنقل مباراة الزمالك والأهلي و ستوديو تحليلي مفتوح من بداية اليوم وهي أفضل من القنوات الأخرى وستكون متاحة للجميع.

انتقد محمد شبانة من يطلق الشائعات في مصر ومنها وجود حظر يوم الجمعة بسبب مباراة الزمالك والأهلي ومجلس الوزارء نفي هذا الكلام.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه أهم الغيابات للأهلى والزمالك فى مباراة نهائى القرن، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.