الخليج 365 يكشف.. هل يضم الزمالك عناصر جديدة للجهاز الفني في مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الزمالك أن النادي لن يضيف عناصر جديدة في الجهاز الفني للفريق الأبيض خلال مواجهة الأهلي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر -الذي طلب عدم اذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "إدارة الزمالك استقرت على عدم إضافة أي عناصر جديدة في الجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "الفريق سيخوض المباراة بالجهاز الفني الحالي بدون إضافات".

وتعرض مدحت عبدالهادي، المدرب العام للزمالك، للإصابة بفيروس كورونا، وسيخضع لمسحة جديدة رفقة عناصر الفريق غدا الأربعاء من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، خضع لمسحة طبية مع لاعبي الزمالك في مقر النادي بعدما كان مرشحا للانضمام للجهاز الفني، قبل أن يتراجع النادي عن ضم عناصر جديدة.

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.