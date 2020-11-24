وزير الرياضة يجيب.. لماذا يتدخل في أزمات الكرة المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة تتدخل أو تفوضه للتدخل في الأزمات الرياضية عندما يفشل المسئول المختص بإيجاد الحل.
وفي تصريحات تلفزيونية قال أشرف صبحي :"توجهت إلى الخطيب من قبل لحل أزمة تتعلق بمباراة الأهلي والزمالك، وليس طبيعياً أن يتدخل الوزير في أزمة مباراة".
وأضاف صبحي :"عندما تحدث ظروف طارئة نتدخل، خاصة عندما تتكرر المشكلة أكثر من مرة، وفي الوقت الحالي نحن بصدد حدث ضخم في نهائي دوري الأبطال".
وأنهى وزير الرياضة :"عندما يتدخل الوزير أو الدولة يكون ذلك بسبب عدم قدرة المسئول على حل الأزمات والمشاكل على السطح".
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد حل ضيفاً على يلا كورة ضمن حملته في الإعلام المصري للتوعية بعدم التعصب قبل مواجهة الأهلي والزمالك الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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