"مصر وافقت".. فيفا يعلن مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقة 22 منتخبًا عربيًا على المشاركة في كأس العرب 2021 التي ستقام في قطر.
وأشار إنفانتينو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا، إلى أن المسابقة ستقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، على ملاعب كأس العالم 2022.
وقال رئيس فيفا: "أنا سعيد للغاية للحصول على موافقة 22 منتخبًا عربيًا على المشاركة في كأس العرب 2021، والتي ستقام على ملاعب مونديال قطر 2022".
وأكمل: "نتطلع لمشاهدة أفضل أداء من منتخبات المنطقة العربية، وأن نرى أيها سيكون البطل، البطولة سيتابعها 450 مليون مشاهد على مستوى المنطقة".
جدير بالذكر أن فيفا سبق وأن أعلن في شهر يوليو الماضي دعوته لكافة المنتخبات العربية للمشاركة في البطولة المستحدثة بقطر.
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