تشيلسي يهزم رين ويصطحب إشبيلية إلى دور الـ16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي فوزًا قاتلًا على حساب رين الفرنسي بهدفين لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

الفوز الذي حققه تشيلسي صعد به إلى دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، ليصطحب معه إشبيلية الإسباني الذي تفوق بهدفين لواحد أيضًا على كراسنودار الروسي في نفس المجموعة.

ونجح هودسون أودوي في تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في اللقاء بعد مرور 22 دقيقة قبل أن يتعادل سيرهو جيراسي لرين في الدقيقة 85.

وحصد البديل أوليفيه جيرو النقاط الثلاث لتشيلسي بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 إثر متابعة بالرأس من داخل منطقة الجزاء لتسكن كرته الشباك.

في اللقاء الآخر، نجح إيفان راكيتيتش في تسجيل الهدف الأول لإشبيلية بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل وانديرسون لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

وشهدت الدقيقة 90+5 بهدف إشبيلية الثاني القاتل عن طريق منير الحدادي، ليؤمن فوز فريقه خارج الأرض وتأهله إلى الدور المقبل أوروبيًا.

ويتربع تشيلسي على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط متساويًا مع إشبيلية الوصيف، قبل المواجهة التي ستجمعها في الجولة المقبلة والتي ستكون حاسمة للصدارة.

وتجمد رصيد ممثلي روسيا وفرنسا عند نقطة واحدة لكلًا منهما، ليتنافسا سويًا على التأهل إلى الدور الأوروبي خلال مواجهة الجولة الخامسة.