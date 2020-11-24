رئيس الأعلى للإعلام: يجب أن تعود النظافة لمجال الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شدّد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة نبذ التعصب وعودة "النظافة" للمجال الرياضي، مشيرًا إلى أن رؤساء أندية اتصلوا به وأثنوا على مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب".

وقال كرم جبر، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "رؤساء أندية كبار اتصلوا بي وأثنوا كثيرا على طرح مبادرة لا للتعصب وطلبوا استمرارها".

وأضاف: "سيتم رصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين".

وأوضح: "كانت هناك فوضى عارمة ويجب أن نتعود النظافة للمجال الرياضي، لدينا عقوبات في اللائحة وسيتم توقيعها على المخالفين، تبدأ من لفت النظر مرورا بالشطب حتى المنع نهائيا".

وأكمل: "طبّقنا لائحة العقوبات مرتين، الأولى مع برنامج يتم بثه في قناة الزمالك، وقررنا إيقافه لمدة 15 يوما، تعرضنا لهجوم لكننا لم نتراجع".

وتابع: "في المرة الثانية، تم تطبيق اللائحة على قناتين على موقع الفيديوهات (يوتيوب) بسبب هجومهما على الزمالك، أوصينا بضرورة إيقافهما وافترضنا حسن النية، وتم التنبيه على ضرورة عدم السب والقذف".

وأتم رئيس المجلس الأعلى للإعلام تصريحاته قائلا: "أوجه نداءً للجميع بضرورة نبذ التعصب، ونسعى إلى اختفاء أعمال الشغب في الملاعب، وسيتحقق ذلك بالتوعية والقوانين والضوابط".

يُذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.