محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن الجيل الحالي من لاعبي الفريق سيكون المحبب بالنسبة للجماهير في حالة فوزه في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكتب حازم إمام على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الجيل الحالي من الزمالك لو كسب لازم يعرف إنه هيكون الجيل المحبب والافضل لجماهير الزمالك".
واختتم إمام: "شد حيلكوا يا رجالة".
ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة حازم إمام إلى لاعبي الزمالك قبل نهائي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.