رسالة حازم إمام إلى لاعبي الزمالك قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن الجيل الحالي من لاعبي الفريق سيكون المحبب بالنسبة للجماهير في حالة فوزه في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب حازم إمام على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الجيل الحالي من الزمالك لو كسب لازم يعرف إنه هيكون الجيل المحبب والافضل لجماهير الزمالك".

واختتم إمام: "شد حيلكوا يا رجالة".

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.