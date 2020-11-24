مصدر يكشف لمصراوي موعد المسحة الطبية للأهلي والزمالك "تحت إشراف كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة ليلاكورة، أن فريقا الأهلي والزمالك سيجريان المسحة الطبية استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا، صباح غد الأربعاء.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر في تصريحاته ليلاكورة، أن الفريقان سيجريان المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، في العاشرة من صباح غد الأربعاء.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن اعتراض فريق الزمالك على الشركة المسؤولة عن إجراء المسحات للفريقين ليس صحيحاً.

الجدير بالذكر أن فريقا الأهلي والزمالك سيجريان المسحة الطبية الخاصة بالاتحاد الأفريقي "كاف" غدا الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا، للتأكد من سلامة اللاعبين قبل إقامة المباراة النهائية.