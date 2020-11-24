عمومية الأهلي تحدد موقع البناء وتقرر إنشاء الاستاد رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

قررت الجمعية العمومية للنادي الأهلي إنشاء شركة مساهمة لكرة القدم، إضافة إلى شركة أخرى لاستاد النادي الذي تم تحديد موقعه ومساحته بشكل رسمي ومعتمد من النادي الأحمر.

واعتمدت الجمعية العمومية جدول أعمال مجلس الإدارة المُعلن عن الفترة من الأول من يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم الثلاثاء.

ولم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة ونسبته 10% من إجمالي الأعضاء أو 5 آلاف عضو على أقل تقدير، حيث حضر فقط 2994 عضوًا، وذلك وفقًا لما أقرته اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع العمومية.

وجاءت القرارات الرسمية المعتمدة كالتالي:

١- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة.

٢- شركة "استاد الأهلي" على مساحة ٦٠ فدانًا بأرض النادي بالشيخ زايد؛ لتكون قيمة الأرض هي حصة النادي الاهلي العينية في الشركة.

وتم الاتفاق على أن تكون الحصة الحاكمة في الشركات للنادي الأهلي؛ ليصبح أول نادٍ جماهيري في مصر يطلق شركاته المساهمة وفقًا لقانون الرياضة الجديد، وذلك بعد أن حدد موقع ومساحة الاستاد الذي يحلم به جمهور القلعة الحمراء منذ سنوات.