مباشر دوري الأبطال.. دينامو كييف 0-0 برشلونة.. يوفنتوس 1-1 فرينكفاروزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:
زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لنتائج مباراتي الجولة الرابعة للمجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا، التي تجمع بين برشلونة الإسباني ضد دينامو كييف الأوكراني، ويوفنتوس الإيطالي ضد فرينكفاروزي المجري.
ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ويليه يوفنتوس في المركز الثاني (6 نقاط)، ثم دينامو كييف وفرينكفاروزي المجري بنقطة وحيد في مؤخرة الترتيب.
دينامو كييف وبرشلونة
تشكيل دينامو كييف:
تشكيل برشلونة:
يوفنتوس وفرينكفاروزي
تشكيل يوفنتوس:
تشكيل فرينكفاروزي:
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