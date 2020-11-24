اتحاد اليد لمصراوي: حسم مصير قمة بطل الدوري بعد الاجتماع الأمني الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد

أكد مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة اليد، أن مصير إقامة قمة الأهلي والزمالك الأحد المقبل لتحديد بطل دوري المحترفين لموسم 2019/2020، سيتحدد غدا الأربعاء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيعقد غدا الأربعاء اجتماعا مهما مع الجهات الأمنية بحضور مندوبين عن الاتحاد، وبناء على هذا الاجتماع سيصدر القرار النهائي بشأن إقامة جولتي ختام الدوري يومي السبت والأحد المقبلين أو تأجيلهما".

وأشار المصدر إلى أن الأمر مرتبط بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الزمالك والأهلي الجمعة على ستاد القاهرة، وهي المباراة التي تسبق قمة دوري اليد بـ48 ساعة فقط، الأمر الذي قد يجعل إقامة قمة دوري اليد صعبا في هذا التوقيت، وهو ما ستحدده الجهات الأمنية.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لموسم 2019/2020 برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني بـ32 نقطة، وطلائع الجيش ثالثا بـ30 نقطة، ويلتقي في الجولتين الأخيرتين الزمالك مع سبورتنج، والأهلي مع طلائع الجيش، ثم الأهلي مع الزمالك.

وكان اتحاد اليد قد قرر في وقت سابق تأجيل الجولتين إلى يومي 28 و29 نوفمبر بدلا من 12 و13 من الشهر نفسه، بعد إصابة إسلام حسن لاعب الأهلي بفيروس كورونا في معسكر المنتخب الوطني، الأمر الذي دفع الاتحاد لإجراء مسحات لجميع لاعبي المنتخب وتقرر معه تأجيل الجولتين تحسبا لظهور حالات أخرى.