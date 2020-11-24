بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر دقيقة بدقيقة لمباراة “برشلونة ودينامو كييف” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “برشلونة ودينامو كييف” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

تقام مباراة برشلونة ودينامو كييف على ملعب “أولمبيسكي الرياضي”، بإدارة من الحكم السلوفيني “ماتي جوج”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يلعب برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني لحساب المجموعة السابعة والتي تضم يوفنتوس الإيطالي وفرينكفاروزي المجري.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويتواجد يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يمتلك الثالث دينامو كييف والرابع فرينكفاروزي نقطة واحدة في رصيدهما.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى على فرينكفاروزي بنتيجة (5-1)، ويوفنتوس في الثانية بنتيجة (2-0)، ودينامو كييف في الجولة الثالثة والماضية بنتيجة (2-1)، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط، وسيسعى رجال رونالد كومان إلى تأكيد تفوقهم بالفوز على دينامو كييف اليوم حتى مع غياب نجم الفريق “ليونيل ميسي” للراحة.

على الجانب الآخر، يتطلع أصحاب الأرض دينامو كييف إلى تحقيق اول انتصار لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي على الأقل، بعد خسارتهم امام برشلونة ويوفنتوس وتعادلهم مع الحلقة الأضعف في المجموعة فرينكفاروزي في اول 3 جولات.

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برشلونة 0-0 دينامو كييف

????️ملعب أولمبيسكي الرياضي (كييف – أوكرانيا)

????دوري أبطال أوروبا (الجولة الرابعة – المجموعة السابعة)

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أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “برشلونة ودينامو كييف” ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

⚪تشكيلة دينامو كييف | جيورجي بوشكان – توماسز كيدزيورا – إليا زبارني – فيتالي مايكوليتكو – ألكسندر كارافاييف – فولودومير شيبيليف – فيتالي بيوالسكي – دينيس جارماش – ميكولا شابارينكو – فيربيك – كارلوس دي بينا.

⚫تشكيلة برشلونة | تير شتيجن – سيرجينيو ديست – أوسكار مينجويزا – كليمنت لينجليه – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – كارلوس الينا – فرانشيسكو ترينكاو – بيدري – فيليب كوتينيو – مارتين برايثوايت.

‘0 بداية المباراة

‘1 يلعب برشلونة بالقميص الأسود الكامل، بينما يلعب دينامو كييف بالقميص الأبيض الكامل.

‘2 دينيس جارماش يهدد مرمى برشلونة بتسديدة خطيرة من الجهة اليسرى مرت بمحاذاة المرمى، والحكم يعلن وجود تسلل.

’10 ما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين.

’15????بطاقة صفراء على ميراليم بيانيتش بعد اعاقة واضحة على فيتالي بيوالسكي.

’19 برشلونة يستحوذ على الكرة ويحاول تهديد مرمى دينامو كييف.



’24 المحاولات حتى الآن (2) دينامو كييف، (1) برشلونة.

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