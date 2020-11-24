دي ليخت: أسلوب أياكس ساعدني في يوفنتوس، والشباب هنا يهدفون لخلافة ذوي الخبرة

أوضح مدافع يوفنتوس الدولي الهولندي “ماتياس دي ليخت“، ان أسلوب أياكس ساعده كثيرًا في يوفنتوس، وأكد ان الشباب في ملعب أليانز ستاديوم يعملون بجد ليصبحوا مثل زملائهم الأكثر خبرة في الفريق.

وانتقل دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس مقابل 85.5 مليون يورو في يوليو 2019، وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا: “الشجاعة والانضباط يميزان أسلوب أياكس. الجميع يتوقع منك أن تتعلم لعب الكرة دون خوف وأن تظهر أنك موجود بالفعل. هذه العقلية تساعدني كثيرًا في يوفنتوس أيضًا”.

وأوضح قلب الدفاع الهولندي على أنه لن يكون في يوفنتوس إذا لم يعتقد النادي أنه جيد بما يكفي ليحقق ذلك، وشدد على أن اللاعبين الشباب في الفريق يعملون بجد لتولي المسؤولية من النجوم الأكثر خبرة في يوفنتوس.

وأضاف: “إنهم يحضرونك إلى يوفنتوس فقط إذا كنت جيدًا بما يكفي لتستحق حمل قميص النادي، ونحن الشباب، الذين وصلوا مؤخرًا، نعرف هذا”.

وتابع: “نحن ننمو ونريد أن نصبح مثل زملائنا الأكثر خبرة. نريد أن نكون [جورجيو] كيليني الجديد ، [ليوناردو] بونوتشي أو [جيانلويجي] بوفون”.

وختم بالقول: “نحن نعمل بجد كل يوم للتحسين دائمًا ونحاول التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل حتى خارج الملعب”.

وعاد دي ليخت من إصابة في الكتف في وقت سابق من هذا الشهر، وهو المدافع الوحيد المتاح لأندريا بيرلو قبل مواجهة الليلة مع فيرينكفاروس في دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يتم إدراجه مع دانيلو في قلب الدفاع حيث يغيب جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وديميرال عن المباراة.

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