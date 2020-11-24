ما هي العلامة الحمراء التي ظهرت على وجوه لاعبي الدوري الإيطالي؟

ظهر لاعبو وحكام الدوري الإيطالي خلال مباريات الجولة الثامنة من الكالتشيو بشارة حمراء على وجوههم.

وقام اللاعبون بطلاء جزء صغير من وجوههم باللون الأحمر لدعم حملة أطلقها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قبل سنوات في شهر نوفمبر، من أجل الحد من العنف ضد المرأة في إيطاليا.

وتنظم الحملة بالتعاون مع منظمة “We World Onlus” لحقوق الإنسان، بهدف زيادة الوعي في التعامل مع النساء.

ويعود سبب اختيار اللون الأحمر إلى شعار المبادرة، الذي اعتمده الاتحاد الإيطالي تحت مسمى: “لنُعطي العنف ضد المرأة بطاقة حمراء“.

ولم يكتف بعض اللاعبين بوضع العلامة الحمراء على وجوههم في الملعب فقط، بل التقطوا بعض الصور مع زوجاتهم بالعلامة الحمراء، وهو ما ساهم في انتشار الحملة بصورة أكبر بين جماهير الكرة الإيطالية.

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