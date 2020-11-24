نيكولاس بيبي يعتذر لعائلة آرسنال بعد نطح لاعب ليدز يونايتد

تقدم نجم آرسنال الإنجليزي، نيكولاس بيبي بالاعتذار بعد طرده بسبب نطح لاعب ليدز يونايتد، إزجيان أليوسكي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أول أمس الأحد.
وتلقى النجم الإيفواري بطاقة حمراء في الدقيقة 51، بعدما شاهد حكم الفيديو المساعد (الفار) هذه اللقطة.
حيث دخل بيبي في احتكاك مع أليوسكي؛ سرعان ما تطور لمشادة لفظية ليقوم الجناح الإيفواري بنطح اللاعب المقدوني في رأسه ليسقط الأخير أرضًا.
وكتب بيبي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “تسببت بإحباط فريقي في وقت حاسم بالمباراة، ولا توجد أية أعذار لتصرفي. أشعر بأسف شديد، وأود التقدم بالاعتذار إلى المشجعين وزملائي ومدربي وكل شخص آخر في النادي”.
وسيغيب بيبي عن المباريات الثلاث المقبلة لفريق آرسنال في الدوري الإنجليزي، لكنه يستطيع المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.
يذكر أن نيكولاس بيبي انتقل إلى صفوف آرسنال في صيف 2019 من ليل الفرنسي، مقابل 72 مليون جنيه إسترليني كأغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.
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