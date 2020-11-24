تشيلسي وإشبيلية يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

ضمن كل من تشيلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني عبورهما إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وجاء ضمان البلوز للعبور بعد تخطي مستضيفهم رين الفرنسي 2-1 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من أمجد الكؤوس لحساب المجموعة الخامسة.



وسجل للبلوز الشاب كالوم هودسون أودوي 22، و الفرنسي الدولي أولفييه جيرو 90+2، فيما وقع على هدف رين الوحيد سيرهو غيراسي 85.



كما ضمن إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي العبور إلى الدور المقبل من أمجد الكؤوس بعد تخطيه لمستضيفه كراسنودار الروسي 2-1.



تشيلسي في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وإشبيلية خلفه في الوصافة بفارق الأهداف.