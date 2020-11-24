شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يرفض ريـال مدريد ويعتزل الكرة في هذا النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «توتو سبورت» الإيطالي، عن دراسة كريستيانو رونالدو، للاعتزال داخل فريق يوفنتوس الإيطالي. أضاف التقرير، أن النجم البرتغالي يرفض العودة لصفوف فريقه السابق ريال مدريد مرة أخرى بعدما رحل عنه منذ عامين.

وأكد التقرير، أن «الدون» يرفض الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال الفترة المقبلة، وأنه يدرس حاليا الاعتزال داخل صفوف الفريق الإيطالي.