شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يحرر كريستيان إريكسن من سجن إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «الميركاتو»، إن بروسيا دورتموند مهتم بضم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب الإنتر، والذي حاول ضمه الصيف الماضي، على سبيل الإعارة.
وشارك اللاعب الدولي صاحب الـ28 عاما مع النيراتزوري هذا الموسم في 5 مباريات، ولعب أساسيا في 3 فقط، ويكافح لإقناع مدربه أنطونيو كونتي بقدراته. ومع قلة مشاركات إريكسن مع النيراتزوري، ارتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، لكن التقارير تؤكد أن دورتموند يحاول بكل قوته لحسم الصفقة.
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