شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعترف بفشله في تحفيز لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنه لا يرى نفسه معلما للتحفيز، وإنما ليست لديه فكرة عن كيفية عمل التحفيز.

وأضاف كلوب في مقابلة لمجلة «موتورفيلت» في عدد نوفمبر: «ليست لدي فكرة عن كيفية عمل التحفيز. وإذا كان التحفيز هو نقطة قوتي الوحيدة، لما وصلت إلى ما أنا عليه الآن.»

واعترف كلوب بأنه لا يمكنه إلقاء كلمات حماسية طوال الوقت، وأنه مثل أي شخص آخر يجب أن أفعل الكثير من الأشياء الصغيرة.«

ومن خلال أسلوبه في القيادة، تحول كلوب إلى رمز للإلهام، لكنه قال إنه يحب ما يفعله ولا يجد صعوبة لدى شرحه للأخرين مدى أهمية أن يكونوا أكثر التزاما إزاء ما يستمتعون به حقا.

وتحت قيادة يورجن كلوب، أنهى ليفربول فترة انتظار دامت 30 عاما ونجح أخيرا في اعتلاء منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، كما سبق له قيادة بوروسيا دورتموند للتتويج بالدوري الألماني بوندسليجا.