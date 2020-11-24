شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب بايرن ميونيخ قبل معركة ريد بول سالزبورج في «التشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع صحيفة «بيلد»، فإن المران الأخير للبايرن شهد غياب الثلاثي لوكاس هيرنانديز، وبونا سار وكورينتين توليسو. وبذلك، فإن هذا الثلاثي سينضم إلى الثنائي المصاب ألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش في قائمة غيابات بايرن خلال مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان هيرنانديز قد جرى تبديله أمام فيردر بريمن في الدوري يوم السبت الماضي، ولم يتضح ما إذا كان لائقا للمشاركة في المباراة المقبلة أم لا. وغاب توليسو وسار عن مباراة بريمن بسبب مشكلات عضلية وخضعا لتدريبات منفردة أمس الإثنين.