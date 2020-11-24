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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: نعمل مع اغويرو خطوة بخطوة حتى يتعافى بشكل كامل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أشار مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا إلى أنه لن يستعجل عودة مهاجمه سيرجيو أغويرو إلى الملاعب رغم معاناة فريقه من شح في الناحية التهديفية.
وغاب الارجنتيني عن آواخر الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، وبعد عودة وجيزة إلى الملاعب أُصيب بتمزق في العضلية الخلفية لساقه الشهر الماضي.
وأوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي "نريد عودة أغويرو إلى التمارين لكي يشعر بحالة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة إلينا".
وأضاف "نعمل معه خطوة بخطوة، لدينا العديد من المباريات هذا الموسم وسنحتاج إليه لاحقاً، ما نريده منه أن يتعافى بشكل كامل".
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