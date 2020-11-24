زيدان: نريد إضافة 3 نقاط إلى رصيدنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

تحدث المدير الفني الفرنسي ​فريق ريال مدريد الاسباني​، زين الدين ​زيدان​ عن لقاء ​الفريق الملكي​ المصيري امام ​فريق انتر ميلانو​ ضمن منافسات دور المجموعات في ​دوري ابطال اوروبا​.



وقال زيدان:" كلنا نعلم من هو سيرجيو، لكن علينا كسر سلسلة الإحصائيات السلبية بدونه، لن يكون متواجدا غدا، لكننا سنحاول الحصول على نتيجة إيجابية رغم غيابه.نعلم أنها مباراة نهائية. نعلم أننا سنعاني ونريد إضافة 3 نقاط إلى رصيدنا".

واضاف زيدان:"ماريانو أظهر قدرته على المساهمة معنا في المباراة الماضية،اشترك وبذل كل ما بوسعه على أرض الملعب. وقد قام بذلك بكل سعادة. وهذا هو المهم".

وتابع زيدان:"ما لذي تغير منذ نهائي سان سيرو 2016؟ لم أغير أي شيء منذ ذلك النهائي. ما زلت مستمتعا بما أقوم به، وذلك هو الشيء الأهم، تحليلي لكل ما يجري الآن هو أن هذه هي طبيعة كرة القدم. هناك لحظاتٌ تكون فيها قويا جدا لدرجة تقدر معها على تجاوز كل شيء، بما في ذلك اللحظات الحرجة والسلبية. الآن نحن نمر بمرحلة صعبة نعاني فيها، لكن مدريد ليس وحده، بل أغلب الفرق تعاني أيضا.

وأكمل زيدان:" أعتقد أننا ضد إنتر لم نمر بمرحلة انعدام وزن، كان هناك بعض اللحظات الصعبة، لكننا بدأنا بقوة وأنهينا المباراة بقوة كذلك، وضد ​فياريال​ كنا منتصرين إلى الدقيقة 75 وبعدها كانت مباراة أخرى، نحن نجتهد للتسجيل ومنع الأهداف من دخول مرمانا وهدفنا الفوز دائماً".