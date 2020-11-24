مارتينيز: سنواصل القتال واللعب بروح وشجاعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

أشار مدرب نادي ​أولمبياكوس​ ​بيدرو مارتينيز​ إلى أن فريقه لا يزال يحتفظ بآمال التأهل إلى الدور المقبل بدوري أبطال أوروبا وذلك قبل مواجهة ​مانشستر سيتي​ الاربعاء.



وصرح مارتينيز للموقع الرسمي للبطولة: "لا تزال لدينا آمال بأننا قادرون على التأهل، سنكرر جهودنا مرة أخرى ونسعى إلى حرمان مانشستر سيتي من الاستحواذ".

وأضاف: "هناك أشياء لصالحنا خاصة أننا سنلعب على أرضنا، نحن دائماً أقوى هنا، للتأهل سنحتاج إلى فوزين على الأقل في المباريات المتبقية".

وتابع: "لدينا غيابات، ولكن لدينا خيارات ولاعبون جيدون، نريد تكرار ما فعلناه في الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي، لا أعتقد أن العديد من الفرق فعلت ذلك، نريد أن نلعب بروح وشجاعة".

وختم مارتينيز: "مانشستر سيتي سيبقى دائماً منافساً على اللقب، لكن نمتلك الجودة، سبق وأن تعاملنا مع المباريات الصعبة وهذا ما نعتزم القيام به، وسنواصل القتال".