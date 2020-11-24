الكشف عن الاقتراح الذي رفضه برشلونة لضم غارسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

ارتبط نادي ​برشلونة​ الاسباني في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع ايريك ​غارسيا​ مدافع مانشستر سيتي من اجل تدعيم دفاعات الفريق، الا ان الناديين لم يتوصلا لاتفاق.



وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن الاقتراح الذي قدمه مانشستر سيتي للبارشا، لحسم الصفقة.

وأوضحت، أن السيتي اقترح على البرشا استعداده لقبول عرض بـ 10 ملايين يورو ثابتة و10 ملايين أخرى كمتغيرات يتم دفعها على أقساط في موسم 2021-22.

الا ان الاقتراح رفضه النادي الكتالوني، وتقدم بعرض اخر تم رفضه بالفعل وبقى غارسيا في صفوف السيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم عرضًا آخر بقيمة 10 مليون يورو ثابتة و8 متغيرات (3 منها للفوز بدوري أبطال أوروبا) وهو ما رفضه السيتي.