جوتا: أعتقد أننا على الطريق الصحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

علّق نجم ​ليفربول​ ​دييغو جوتا​ على حصوله على جائزة لاعب الشهر في النادي عن شهر تشرين الأول الماضي.



وصرح جوتا للموقع الرسمي للريدز: "أنا فخور جداً بالحصول على الجائزة، إنه شيء لطيف، أريد فقط أن أشكر الأشخاص الذين صوتوا لي، أتمنى فقط أن أتمكن من الاستمرار في العمل الجاد وتحقيق النتائج للفريق، هذا هو أكثر ما يهم".

وحول وجود لحظة مفضلة عن الشهر الماضي أوضح: "كل هدف مهم لمساعدة الفريق، سجلت أهدافاً حاسمة، كنت سعيداً بهدفي بالرأس ضد شيفيلد، لأنني لا أسجل الكثير من الضربات الرأسية، لذا فهذه لحظة خاصة".

وعن اقتراب عودة الجماهير أشار: "وجود الجماهير في الملعب أمر رائع وشيء مختلف بكل تأكيد، أتمنى عودتهم في وقت قريب، أنا أشعر كذلك بدعمهم لي، وأنا أقدر ذلك، أنا ممتن لهم، وآمل فقط أن نتمكن من الاستمرار في الفوز بالمباريات".

وختم جوتا بالحديث عن الفوز على ​ليستر سيتي​: "هذه المباراة تظهر أننا نفعل الأشياء بشكل صحيح، خرجنا بشباكٍ نظيفة، وهذا لم يحدث معنا كثيراً هذا الموسم، سجلنا ثلاثة أهداف، صنعنا الكثير من الفرص، لذلك أعتقد أننا على الطريق الصحيح، نريد فقط الاستمرار في العمل وتحقيق النتائج باستمرار".