شكرا لقرائتكم خبر الهزيمة من الهلال تسرع ترتيبات النصر لنهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا بعدم إراحة لاعبيه بعد هزيمتهم أمس الأول 0-2 أمام الهلال في قمة مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأصر على انخراط اللاعبين في التدريب أمس بهدف تجهيزهم لمواجهة الهلال مجددا السبت المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والعمل على معالجة الأخطاء التي كلفت الفريق الهزيمة الرابعة في الدوري من أصل 5 مباريات.

واستهدف فيتوريا رفع الجانب اللياقي قبل مناقشة الأخطاء المؤثرة في مواجهة أمس الأول، كما اجتمع باللاعبين قبل التدريبات وشكرهم على الجهد المبذول في المباراة رغم الخسارة.

وحث فيتوريا اللاعبين على ضرورة تعويض جماهيرهم بكسب كأس خادم الحرمين الشريفين، وخاصة أن المباراة تقام أمام الهلال تحديدا كفرصة سريعة لرد الاعتبار.

وبدأ المدرب في تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الهلال، وبعض من شاركوا في مباراة أمس الأول دون أن يكونوا في كامل جاهزيتهم وهو ما صرح به المدرب عقب المباراة، حيث قال» بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين إلا لخوض 45 دقيقة فقط، منهم المهاجم المؤثر عبدالرزاق حمدالله».

وأكد فيتوريا استمراره مع الفريق وعدم الاستسلام رغم الإخفاق في الجولات الماضية، مؤكدا عمله على خطف كأس الملك.

خلاف مايكون وأمرابط

عقب نهاية الديربي أمس الأول، ظهر خلاف بين لاعبي النصر، البرازيلي مايكون والمغربي نور الدين أمرابط، بسبب رفض الأخير الاجتماع مع اللاعبين داخل أرضية استاد الملك فهد، ليحدث تراشق بينه وبين مايكون، شهد تدخل حمدالله وبيتروس.

وكان أمرابط أبدى رغبة في أن يتم الاجتماع الذي دعا له زميله عبدالرزاق حمدالله في غرفة الملابس ليشمل مناقشة الأخطاء، فيما يجب أن يكون اللاعبون في الملعب من أجل اللعب بجدية، قبل أن يظهر حمدالله وبيتروس غضبهما تجاهه ومن ثم مطالبته بحضور الاجتماع أو المغادرة إلى غرفة الملابس، إلا أن المشرف العام على الفريق، عبدالرحمن الحلافي احتوى الخلاف وأعاد أمرابط للاجتماع.