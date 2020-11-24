شكرا لقرائتكم عدم اكتمال عمومية الأهلي.. وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلسَ الإدارة، لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأوليمبية المصرية، والمستشار طارق ربيع، عضو اللجنة، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح الدين، عضو اللجنة، أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضوًا، فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة، بحضور 5000 عضو أو 10% من إجمالي الأعضاء، البالغ عددهم 175408 أعضاء.

كانت الجمعية العمومية من المقرر لها أن تنظر في المقترحات المقدمه من أعضاء النادي، واعتماد تعديل اللائحة المالية الداخلية للنادي، والنظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية بشأن فصل بعض الأعضاء وفقاً لما تقره اللائحة.

كما كان مقررا أن تناقش تعديل قرار مجلس الإدارة الذي تم تفويضه من الجمعية العمومية الماضية بشأن تحديد سعر عضوية النادي وفروعه وتحديد عدد العضويات الجديدة المقرر قبولها للعضوية العاملة وعضويات الفروع.

إضافة إلى ذلك كان عليها تعديل قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 2015/3/27، بشأن إضافة 10 جنيهات على الإشتراك السنوي للأعضاء لصالح أحد مستشفيات السرطان، وذلك نظراً لإشهار مؤسسة النادي الاهلي للتنمية المجتمعية وتوجيه المبلغ كتبرع لصالح مؤسسة الاهلي للتنمية المجتمعية.

وتضمن جدول الأعمال الجمعية العمومية أيضاً، تأسيس شركة الأهلي للخدمات كشركة مساهمة، على أن يتم تأسيس تلك الشركات وفقاً لقانون الرياضة ولائحة النادي وتكليف مجلس إدارة النادي بإجراءات تأسيس الشركات بعد إجراء الدراسات الإقتصادية ودراسات الجدوي اللازمة لها ، وتأسيس شركة ستاد النادي الاهلى، على أن تكون الأرض ومساحتها المقدره بـ 60 فدانا من فرع النادي بالشيخ زايد حصة عينية للنادي الاهلي في الشركة.