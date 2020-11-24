شكرا لقرائتكم دجلة يعدل خريطة المواجهات الودية.. يواجه أسوان بدلاً من إنبى يوم 2 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، خريطة المواجهات الودية التى سيخوضها الفريق فى الوقت الحالى، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، حيث سيواجه الفريق الدجلاوى نظيره أسوان بدلاً من إنبى، الذى كان من المنتظر أن تقام المباراة بينهما غدًا الأربعاء، لاسيما وإن دجلة يُقيم حاليًا معسكر مغلق فى منتجع العين السخنة.

وتقرر أن يخوض وادى دجلة مواجهة ودية أمام الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل، على أن تقام مواجهة أسوان يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث سيكتفى الجهاز الفنى لدجلة بخوض 3 مواجهات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 11 ديسمبر.