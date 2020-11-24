شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: الرياضة من افرع الدولة المصرية وستشارك فى القضاء على التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان مبادرة لا للتعصب لها 3 محاور وهى الالية والمعرفة والتوعية وسوف تستمر المبادرة فيما بعد ولن تقتصر على نهائي دورى أبطال افريقيا الذى يجمع فريقى الاهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ، مضيفا خلال الحوار الشبابى الذى تعقده الوزارة بحضور نجوم الرياضة انه سيتم تدريب عدد كبير على كيفية توعية أفراد المجتمع بالمبادرة وأهدافها .

أشار وزير الرياضة ان المنظومة يتمثل الثوابت للذوق العام فى المجتمع لأن الرياضة وعلى رأسها الكرة الأكثر تأثيرا فى المجتمع ، ولن نترك الأمور تسير وحدها بل نسعى لتطبيق مبدأ اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية .

وتحدث صبحى أن الرياضة فرع من أفرع الدولة المصرية لذلك يجب أن تكون مساندة للدولة فى القضاء على ظاهرة التعصب لأن المبادرة لا تطلب عدم تشجيع فريق بعينه بل التشجيع بما لا يضر الفريق الاخر.