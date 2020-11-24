شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يستعد فى الجيم لنهائى أفريقيا على أنغام "سالكة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريبات منفردة فى صالة الجيم من أجل رفع معدل لياقته البدنية قبل المواجهة المصيرية أمام الأهلى يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى علق عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلاً: "واحدة من أكبر مواجهات في عالم كرة القدم، والآن لأول مرة، عملاقا القاهرة الأهلي والزمالك وجهًا لوجه يوم الجمعة على اللقب الأفريقي ولحجز مكان في كأس العالم للأندية".

ونشر مصطفى محمد مقطع فيديو صغير عبر ستورى صفحته الرسمية على "انستجرام" خلال قيامه بتمارين اللياقة البدنية فى صالة الجيم، على كلمات أغنية "سالكة" للمطربان حسن شاكوش و ويجز.

وبات مصطفى محمد، على موعد مع إنجاز تاريخى فى مسيرته الكروية، وذلك عندما يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى حدث غير مسبوق بنهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب البطولات منذ 7 سنوات حيث التتويج الأخير فى 2013، فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للتتويج بدورى الأبطال لأول مرة منذ 18 عاماً حيث كان أخر لقب فى الدولاب الأبيض بتلك البطولة فى عام 2002.

مصطفى محمد صاحب الـ 22 عاماً، يطارد إنجازاً كبيراً فى مسيرته، حيث يبحث المهاجم الشاب عن خطف لقب هداف دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، حيث يعتلى صدارة الهدافين كريم عريبى لاعب النجم الساحلى بـ 10 أهداف، فيما يحتل مصطفى محمد المركز الثانى برصيد 8 أهداف، ويحتاج مصطفى محمد إلى إحراز 3 أهداف فى النهائى أمام الأهلى للإنفراد بصدارة الهدافين.

ـ شارك مصطفى محمد فى 43 مباراة

ـ سجل 8 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا

ـ و11 هدفاً فى الدورى المصرى

ـ صنع 3 أهداف لزملائه

ـ يحتاج إلى إحراز 3 أهداف فى الأهلى

ـ للوصول إلى 11 هدف واعتلاء صدارة الهدافين فى أفريقيا