شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد وعبد الظاهر السقا ومحمود سعد فى مؤتمر "لا للتعصب" بوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اللقاء الحوارى الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة حضور نجوم الرياضة مثل ضياء السيد نجم الأهلى السابق وعبد الظاهر السقا نجم الفراعنة بالإضافة إلى محمود سعد نجم القلعة البيضاء السابق تعقد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحى، لقاءً حوارياً بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، ضمن مبادرة "لا للتعصب" لنبذ التعصب قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بين الأهلى والزمالك والذى يقام باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يكون على رأس الحضور ضياء السيد نجم الأهلى السابق، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من نجوم الرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

في سياق مغاير، حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات جامعة مصر على تكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 بسبب جهوده الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.

وحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادات الجامعة على رأسهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد حسن عزازى رئيس الجامعة وياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من رموز الرياضة منهم كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع والدكتور محمد الباز والإعلامى محمد فودة والإعلامي عمر ربيع ياسين.

وأكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلى والزمالك المقرر له الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام بدون حضور جماهيرى، وذلك خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجويا، كما أكد أشرف صبحى أن نهائى أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين مشددا أن إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة لاستاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة.