شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقترب من ضم مهاجم الزمالك على سبيل الاعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب هانى رشدى لاعب نادي الزمالك من الانضمام لفريق غزل المحلة الصاعد للدورى للممتاز في الموسم الجديد علي سبيل الاعارة لمدة موسم ، و تواجد اللاعب دخل ملعب جهاز الرياضة لمتابعة مباراة غزل المحلة و طلائع الجيش الودية ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى ولعب هاني رشدي في صفوف نادي طنطا معارًا من الزمالك خلال الموسم المنقضي.

وصعد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الى الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة بحري بعدما تصدرها في دورى القسم الثاني ويدخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري المباراة استعدادا لخوض مواجهة قوية أمام فريق الزمالك في بطولة كأس مصر .

ويواجه فريق غزل المحله منافسه سموحة في الأسبوع الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 وأسفرت قرعة بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم فى نسخته الـ 62 عن مباريات الأسبوع الأول وجاءت كالتالي الاسبوع الاول الإنتاج الحربي يواجه سيراميكا كليوباترا .

وجاءت المباريات كالتالي طلائع الجيش ضد الجونة ، إنبي ضد أسوان ، الاهلي ضد المقاصة ، سموحة ضد غزل المحله ، بيراميدز ضد اتحاد ، مقاولون ضد زمالك ، البنك ضد وادي دجلة ، المصري ضد الإسماعيلي .