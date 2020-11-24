شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى بعد انتقاله لبيراميدز: خطوة مهمة وأشكر كل من ساندنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد سامى، لاعب مصر المقاصة المنتقل حديثا إلى صفوف بيراميدز، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق السماوى، متمنيا أن تكون خطوة جيدة فى حياته الكروية وتعويض ما فات منه وأن يكون إضافة قوية وتحقيق بطولة مع الفريق، مقدما الشكر لكل من سانده خلال الفترة الماضية وكانوا مصدرا للطاقة الإيجابية، خاصة زوجته وأهله وأصدقائه.





وكتب سامى، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين.. تم التعاقد مع نادى بيراميدز لمدة 4 سنين وإن شاء الله تبقى خطوة كويسه وخير وأعوض اللى فات منى وأكون إضافة للنادى وأقدر أحقق معاهم كل شيء ممكن تحقيقه ويكون ليا دور معاهم".





وتابع سامى: "مهم وطبعا عاوز أشكر كل الناس اللى وقفت معايا وكانوا سند ليا وضهر ليا ودائما كانوا طاقة إيجابية فى كل الأوقات الصعبة اللى الواحد مر بيها وهما أهلى وزوجتى وصحابى اللى استحملونى كتير الفترة اللى فاتت بكل ما تحمله الكلمة وعمرهم ما قصروا معايا بالرغم الضغط الكبير اللى كنت فيه، دائما كانوا جنبى، وبشكر إدارة نادى المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، وإن شاء الله الفترة الجايه تبقى أحسن وأفضل من اللى فاتت، وشكرا لكل حد كلمنى وباركلى، وآسف لو مردتش على حد بس ده غصب عنى".

وكان مسئولو نادى بيراميدز، أعلنوا التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وجاء ضم بيراميدز لأحمد سامى، بعد أن أوصى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى بضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز، ليقع الاختيار على أحمد سامى، وعرضت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك، صور التعاقد مع أحمد سامى، الذى سينضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا للدورى الجديد.