شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ10 بدورى محترفين اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في إطار الجولة العاشرة بدوري محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021، على صعيد المجموعتين الأولى والثانية، حيث فاز الزمالك على الجزيرة 38 /31 بالمجموعة الأولى، بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلٍ من، الأهلى على البنك الأهلى 39 /19 والمعادى على أصحاب الجياد 24 /20 وسبورتنج على الشمس 33 /30، فيما تعادل الزهور مع الأوليمبي 29/29.

وتشهد جولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.