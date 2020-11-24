شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على طلائع الجيش 2/1 وديا.. وظهور بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإسماعيلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن الاستعداد لخوض مسابقة الدورى الممتاز.

طلائع الجيش تقدم عن طريق مهاجمه ناصر منسى من انفراد صريح فى اللحظات الأولى من المباراة ، قبل أن يتعادل أحمد مصطفى فى الدقيقة العاشرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ومع بداية الشوط الثانى سجل شيلونجو ثانى أهداف الدراويش من انفراد سكن الجبهة اليسرى لشباك حارس الجيش.

الودية شهدت الظهور الأول للانجولى ارى بابل الوافد الجديد.

الفريق بدأ بتشكيل كل من.. محمد مجدى حارس مرمى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، أحمد أيمن ، محمود البدرى فى الدفاع ، نادر رمضان ، دونجا ، مدحت فقوسة، أحمد مصطفى فى الوسط أرى بابل ، بنسون شيلونجو فى الهجوم.

فى الشوط الثانى شارك كل من كمال السيد وشكرى نجيب ومحمد صادق وأحمد كاستيلو وأحمد مدبولى ومحمد الشامى ومحمد مخلوف ومحمود عبد الله وأحمد عبد الوهاب ومحمد ناصر.

ملخص الشوط الأول

الإسماعيلى سيطر على مجريات الشوط الأول وسدد أحمد مصطفى كرة ارتطمت بالعارضة كما قام الحكم بإلغاء هدف لمحمد هاشم بداعى التسلل.

أبرز لاعبى الفريق فى الشوط الأول أحمد مصطفى ونادر رمضان وأحمد أيمن.

ملخص الشوط الثانى

كان سجالا بين الفريقين فى منطقة وسط الملعب باستثناء بعض الفرص الخطيرة للاسماعيلى حيث أهدر محمد صادق ومحمد الشامى انفرادين ، فيما لم يقم الفريق صاحب الأرض بتسجيل أى خطورة على شباك الدراويش.

أبرز لاعبى الشوط الثانى شكرى نجيب وأحمد مدبولى و مدحت فقوسة بعد قيامه بأكثر من تمريرة ساهمت فى وصل لاعبى الفريق للمرمى ، إلا أن التوفيق لم يحالفهم فى ترجمتها لأهداف.

وكاد أحمد مدبولى أن يسجل ثالث أهداف الفريق فى اللحظة الأخيرة قبل نهاية الودية.

وعلى هامش المباراة ، وفور استبدال كل لاعب من الودية يخضع لتدريبات تحت إشراف محمد سعد مخطط الأحمال وذلك ضمن البرنامج البدنى الموضوع من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية بدنية قبيل انطلاق المنافسات الرسمية.