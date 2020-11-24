شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع حارس المصرى السابق لتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق القناة مع أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة 3 مواسم لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل غلق باب القيد الصيفى فى إطار رغبة الإدارة بالمنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد.

كان مسئولو القناة تعاقدوا فى وقت سابق مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى سموحه أيضا، بالإضافة لأحمد عبد الفتاح الذى رحل عن أبناء المدينة الباسلة بعد علمه بصعوبة حراسة مرمى الفريق البورسعيدى بعد التعاقد مع الثنائى أحمد دعدور وعصام ثروت بالإضافة لتواجد الحارس الأساسى أحمد مسعود .

من ناحية أخرى قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مد فترة استلام التفويضات من الأندية لحضور الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها الأحد المقبل، حتى يوم 28 نوفمبر الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر كما كان محددا، بشرط أن يكون ممثل كل ناد من ضمن أعضاء مجلس الإدارة وأن يتم ختم التفويض من جانب الجهات المختصة، قبل تسليمه سواء باليد أو عن طريق البريد السريع.

ورفضت اللجنة الخماسية إرسال التفويض عبر البريد الإلكترونى "الايميل" أو الفاكس، وأرسلت اللجنة الخماسية خطابات إلى 96 ناديا لإخطارهم بموعد الجمعية العمومية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وقررت اللجنة الخماسية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 من الشهر الحالى، بشكل رسمى وفقًا لطلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعقد الجمعية العمومية قبل نهاية مدة عمل اللجنة المحدد لها يوم 30 من الشهر الحالى.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية أعضاء الجمعية العمومية بحضور الاجتماع ومناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة بأحد فنادق مدينة نصر، فى تمام الحادية عشر صباح يوم الاحد 29 نوفمبر الجارى وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يقام الاجتماع فى اليوم التالى 30 نوفمبر.