شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مفيش حاجة اسمها الأهلى بمن حضر وبيراميدز اعترف باستهداف لاعبى الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق كواليس حديثه مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز في مسألة خطف الأخير للاعبي الأهلي، وقال أحمد بلال لليوم السابع :"ممدوح عيد أكد لى أن سبب استهداف لاعبي الأهلي هو أنهم الأفضل في مصر ويملكون الخبرة الكافية لتحقيق البطولات خاصة وأن هدف بيراميدز في الموسم الجديد هو الفوز ببطولة الدوري العام".

وعن مقولة الأهلي بمن حضر علق بلال لليوم السابع :"لا يوجد ما يسمى الأهلى بمن حضر ..والدليل شيل صلاح ومانيه من ليفربول بالتأكيد سيتأثر الريدز وشيل كريستيانو من اليوفنتوس بالتأكيد سيتأثر العملاق الإيطالي..الأهلي سيكون بمن حضر إذا كان البديل على نفس مستوى اللاعب الراحل"

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.