الامارات | عبدالله العاجل يعتزل التحكيم رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله العاجل يعتزل التحكيم رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الحكم الدولي في كرة القدم، عبدالله العاجل، اعتزاله التحكيم، رسمياً، بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو 20 عاماً منذ عام 2001، مشدداً على أن قراره الاعتزال يعد نهائياً، وأنه أرسل رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى المسؤولين في لجنة الحكام باتحاد الكرة، لافتاً إلى أنه كان قد تخلى عن الشارة الدولية عام 2016، وظل يدير المباريات المحلية لمدة أربع سنوات، علماً بأنه حصل على الشارة الدولية في عام 2013.

وقال عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار الاعتزال جاء لكوني اكتفيت من التحكيم، وكنت قبل سنوات عدة، أفكر في اتخاذ القرار، وكان يتم إقناعي بالعدول عن القرار».

ويعد العاجل، الذي قاد العديد من المباريات المهمة محلياً وآسيوياً ودولياً، أكبر قضاة الملاعب سناً (43 سنة). وتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الحكام، واتحاد الكرة، وزملائه الحكام، على الدعم الكبير الذي وجده طوال مشواره في التحكيم.

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