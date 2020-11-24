شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو: ريـال مدريد سيفوز على إنتر بفضل تركيزنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد، إن فريقه يرغب في تصدر مجموعته في دوري الأبطال، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتمد عليهم وإيمانه بقدرة فريقه على التطور.

وقال كاسيميرو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدميويفا، تحلينا بالقوة في مباراة إنتر التي فاز بها الريال بنتيجة 3-2. وبفضل هذا التركيز حققنا النصر، العمل الذهني والتركيز الذي تعاملنا به طوال المباراة لهما أهمية كبيرة، وسنطبقه خلال لقاء الغد.

وأضاف: «نعرف أن أمامنا طريقا طويلا يجب السير فيه، رغم هذا الفوز المهم. نرغب في تصدر مجموعتنا، لدينا فرصة والأمر بين أيدينا».

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثانية التي يتصدرها بروسيا مونشنجلادباخ بـ5 نقاط، وستكون مباراته غدا الأربعاء مع إنتر نارية، لأن كل فريق معه 4 نقاط.