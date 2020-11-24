شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لموقعة رين في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة رين الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب روازون بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وفيما يلي تشكيل تشيلسي:- ميندي- أزبلكويتا- سيلفا- زوما- تشيلويل- كوفاسيتش- جورجينو- مونت- هودسون أودوي- أبراهام- فيرنر. بينما أتى تشكيل رين كالآتي:- جوميز- تراوري- دا سيلفا- نيامسي- تروفيرت- كامافينجا- بوريجايد- نزونزي- ليا سيليكي- جيراسي- دوكو. ويحتل تشيلسي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد رين في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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