الدوري الماسي لألعاب القوى يعلن لقاءاته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت إدارة الدوري الماسي لألعاب القوى جدول اللقاءات الــ14 المقررة في الموسم المقبل، وذلك بعد أن تأثرت سلسلة لقاءات الدوري بشكل كبير في موسم 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا . وذكر بيان لإدارة الدوري الماسي «هو جدول موقت بالتأكيد في هذه المرحلة وسيظل قابلا للتعديل حسب الوضع الصحي العالمي في 2021 « يشار إلى أن مجموعة «واندا» الصينية ترعى الدوري الماسي اعتبارا من 2020 ولمدة 10 أعوام. وأضاف البيان»الدوري الماسي واندا، والاتحاد الدولي لألعاب القوى ومنظمو اللقاءات يواصلون متابعة الوضع ويتمسكون بالالتزام بتقديم منافسات عالية الجودة مع منح الأولوية في الوقت نفسه لصحة وسلامة الرياضيين والجماهير». ومن المفترض أن تستضيف الرباط المغربية اللقاء الافتتاحي في الدوري الماسي في 23 مايو، بينما يقام لقاء لندن في 13 يوليو وتعقبه إجازة لمدة شهر في الوقت الذي تقام فيه دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. ومن المفترض أن تستضيف الرباط المغربية اللقاء الافتتاحي في الدوري الماسي في 23 مايو، بينما يقام لقاء لندن في 13 يوليو وتعقبه إجازة لمدة شهر في الوقت الذي تقام فيه دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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